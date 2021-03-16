Українські ВМС в акваторії Чорного моря провели спільні тренування з протимінню групою НАТО. ФОТОрепортаж

В акваторії Чорного моря катерна тактична група Військово-Морських Сил ЗС України разом з постійною морською протимінною групою НАТО № 2 (SNMCMG2) провели спільні тренування на морі типу PASSEX.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише АрміяInform.

Мета тренування ― відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональних тактичних з’єднань екіпажів кораблів ВМС України з ВМС Туреччини, Румунії та Королівських ВМС Іспанії. Усі елементи навчання сплановано та відпрацьовано відповідно до стандартів та процедур Альянсу.

"У визначеному районі відпрацьовано тренування з протимінних дій у складі групи кораблів, передача вантажів на ходу, відбиття засобів повітряного нападу противника та проведено корабельно-бойове навчання з проводки за тралами.

Крім того, відпрацьовано елементи тактичного маневрування, тренування з сигналовиробництва з використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що це вже вже другі цього року тренування типу PASSEX за участю українських ВМС із кораблями Альянсу, які відбуваються задля підтримання безпеки в Чорноморському регіоні та вдосконалення навченості й взаємосумісності під час виконання спільних морських операцій (завдань) у складі багатонаціональних тактичних груп.

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Також повідомляється, що завдання другої Постійної протимінної групи НАТО (як однієї з морських груп швидкого реагування Альянсу) ― пошук, виявлення й знищення морських мін, а також супровід кораблів і суден через мінні загородження.











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