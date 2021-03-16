Українські ВМС в акваторії Чорного моря провели спільні тренування з протимінню групою НАТО. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише АрміяInform.
Мета тренування ― відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональних тактичних з’єднань екіпажів кораблів ВМС України з ВМС Туреччини, Румунії та Королівських ВМС Іспанії. Усі елементи навчання сплановано та відпрацьовано відповідно до стандартів та процедур Альянсу.
"У визначеному районі відпрацьовано тренування з протимінних дій у складі групи кораблів, передача вантажів на ходу, відбиття засобів повітряного нападу противника та проведено корабельно-бойове навчання з проводки за тралами.
Крім того, відпрацьовано елементи тактичного маневрування, тренування з сигналовиробництва з використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що це вже вже другі цього року тренування типу PASSEX за участю українських ВМС із кораблями Альянсу, які відбуваються задля підтримання безпеки в Чорноморському регіоні та вдосконалення навченості й взаємосумісності під час виконання спільних морських операцій (завдань) у складі багатонаціональних тактичних груп.
Також повідомляється, що завдання другої Постійної протимінної групи НАТО (як однієї з морських груп швидкого реагування Альянсу) ― пошук, виявлення й знищення морських мін, а також супровід кораблів і суден через мінні загородження.