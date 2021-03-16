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Група вихідців із Сирії здійснювала грошові перекази для міжнародної терористичної організації, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безпеки України викрила в Києві організовану групу вихідців із Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами. Транзакції проводилися в обхід банків, у межах так званої системи "Хавала", зокрема в інтересах міжнародних терористичних угруповань.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, за результатами проведення низки обшуків у Києві та Одеській області правоохоронцями вилучено:

- готівку на понад 3,9 мільйонів гривень;
- банківські картки, які використовувались для незаконних операцій;
- "чорну бухгалтерію" та інші матеріали, що мають доказове значення.

Оперативники спецслужби встановили, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством та поза контролем фінансового моніторингу України, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань.

Наразі у Києві організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері протидії легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

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Група вихідців із Сирії здійснювала грошові перекази для міжнародної терористичної організації, - СБУ 01
Група вихідців із Сирії здійснювала грошові перекази для міжнародної терористичної організації, - СБУ 02
Група вихідців із Сирії здійснювала грошові перекази для міжнародної терористичної організації, - СБУ 03
Група вихідців із Сирії здійснювала грошові перекази для міжнародної терористичної організації, - СБУ 04
Група вихідців із Сирії здійснювала грошові перекази для міжнародної терористичної організації, - СБУ 05
Група вихідців із Сирії здійснювала грошові перекази для міжнародної терористичної організації, - СБУ 06

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Топ коментарі

  • Valery Greff
    Если принять во внимание, что кузница кадров мусульманского экстремизма находится в москве в институте "дружбы народов" им. патриса лумумбы, ответ станет более, чем очевиден.
  • PREDATOR PREDATOR
    Понапускала Україна теж усілякого кодла.Мало нам москалів.
  • Welt Schmerz
    Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы "хавала", в том числе в интересах международных террористических группировок.Источник: https://censor.net/ru/p3253592

    Символічна назва. Групу ісламістських відморозків накрили - а система хавала, хаває і буде хавати. Бо чавити терористичну інфраструктуру треба на корінні.
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