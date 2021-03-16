Нацгвардія почала масштабну гуманітарну акцію в районі проведення ООС. ФОТОрепортаж

Національна гвардія України розпочала масштабну гуманітарну благодійну акцію в районі проведення Операції об'єднаних сил.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МВС.

Протягом лютого у закладах освіти Деснянського району міста Києва проходила благодійна акція "З надією у серці". Вихованці дошкільних та шкільних закладів разом з батьками зібрали теплий одяг, канцелярію, солодощі та інші необхідні речі для того, щоб подарувати радість дітям, які перебувають у центрах соціального-психологічної реабілітації в районі проведення ООС.

"Національна гвардія України та всі мешканці нашої держави переживають та вболівають за Донбас. Ми готові використовувати будь-яку нагоду, щоб діти та мешканці Донецької та Луганської області відчували нашу підтримку", – зазначила офіцер цивільно-військового співробітництва майор Ірина Кардінал.

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Також до гуманітарної акції долучився Слов’янський полк Національної гвардії України, який забезпечив транспортування гуманітарного вантажу в районі проведення ООС.

"Діти Донбасу, зокрема Костянтинівська спеціальна школа №32 дуже вдячна небайдужим дітям та Національній гвардії за подарунки, які вони нам передали! Щира подяка киянам за те, що вони пам’ятають про наших дітей та знають, що Донбас – це Україна. Ми сподіваємося на подальшу співпрацю та спілкування", – ділиться емоціями директорка школи Мая Леонова.

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Гвардійці відвідали навчальні заклади Слов’янська, Краматорська, Костянтинівки та Парасковіївки. Надалі вантаж прямуватиме до міст Луганської області.