Співробітник СБУ брав участь у діяльності угруповання, що викрало чоловіка в Харкові. ФОТОрепортаж

Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки СБ України викрили співробітника одного з центральних підрозділів Служби, який брав участь в організованому угрупованні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

В рамках цієї роботи припинено протиправну діяльність групи з чотирьох осіб, до складу якої входив діючий співробітник Служби.

Під час досудового розслідування оперативники спецслужби встановили, що зловмисники для власного збагачення викрали та незаконно утримували мешканця Харкова. За звільнення вони вимагали із потерпілого 40 тисяч євро та 1,6 млн грн. Учасники угруповання погрожували чоловіку насильством та фізичною розправою. Після згоди сплатити через певний час всю суму грошей, вони відпустили потерпілого.

Наразі всім учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Співробітнику СБУ судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Санкції статей передбачають покарання до 7 років позбавлення волі.

У ДБР повідомляють, що співробітник СБУ викрав людину в інтересах російської компанії.

"Встановлено, що минулого року з метою незаконного збагачення правоохоронець вступив у злочинну змову з трьома цивільними особами. Діючи у вказаній групі осіб він викрав та незаконно позбавив волі колишнього керівника представництва однієї з фінансово-партнерських Інтернет-мереж російської компанії. Надалі, під час незаконного утримання потерпілого всупереч його волі він вимагав передати їм 40 000 євро та 1 600 000 гривень, які представники вказаної компанії помилково вважали своєю власністю", - йдеться в повідомленні.







