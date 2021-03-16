Іноземець, погрожуючи ножем, відібрав у 8-річної дитини велосипед в Одесі, - поліція. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Одеське районне управління поліції № 1.
За даними поліції, на дитячому майданчику зловмисник розпочав з 8-річним хлопчиком розмову, під час якої пригрозив йому ножем і відібрав велосипед.
Про подію правоохоронцям повідомила мати малолітнього. Правопорушника з речовими доказами затримали по "гарячих" слідах за кілька кварталів від місця скоєння злочину. Ним виявився 33-річний виходець із сусідньої країни.
"Фігуранта помістили в ізолятор тимчасового тримання. Йому інкримінують вчинення правопорушення, передбаченого ч.1 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі", - повідомив начальник відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Олександр Мільчук.