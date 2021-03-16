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Іноземець, погрожуючи ножем, відібрав у 8-річної дитини велосипед в Одесі, - поліція. ФОТОрепортаж

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В Одесі поліцейські затримали іноземця, який скоїв розбійний напад на дитину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Одеське районне управління поліції № 1.

За даними поліції, на дитячому майданчику зловмисник розпочав з 8-річним хлопчиком розмову, під час якої пригрозив йому ножем і відібрав велосипед.

Про подію правоохоронцям повідомила мати малолітнього. Правопорушника з речовими доказами затримали по "гарячих" слідах за кілька кварталів від місця скоєння злочину. Ним виявився 33-річний виходець із сусідньої країни.

"Фігуранта помістили в ізолятор тимчасового тримання. Йому інкримінують вчинення правопорушення, передбаченого ч.1 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі", - повідомив начальник відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Олександр Мільчук.

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Іноземець, погрожуючи ножем, відібрав у 8-річної дитини велосипед в Одесі, - поліція 01
Іноземець, погрожуючи ножем, відібрав у 8-річної дитини велосипед в Одесі, - поліція 02
Фото: сайт полиции

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Топ коментарі

  • Владимир fd08a616
    Может этот?

    Іноземець, погрожуючи ножем, відібрав у 8-річної дитини велосипед в Одесі, - поліція - Цензор.НЕТ 9056
  • Підлога Маккартні
    100 % это был расеянин Иностранец, угрожая ножом, отобрал у 8-летнего ребенка велосипед в Одессе, - полиция - Цензор.НЕТ 3309
  • belge
    А шо это каждый раз за стыдливая национальность - иностранец? Іноземець, погрожуючи ножем, відібрав у 8-річної дитини велосипед в Одесі, - поліція - Цензор.НЕТ 683
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