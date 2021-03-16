Із загиблим воїном 81-ї ОДШБр Дмитром Бухтіяровим попрощалися на Луганщині. ФОТОрепортаж

У Кремінній (Луганська область) попрощалися із загиблим солдатом 122-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї окремої десантно-штурмової бригади Дмитром Бухтіяровим. 12 березня в зоні проведення ООС у Донецькій області він зазнав поранення, несумісне з життям.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради Кремінної.

Церемонія прощання відбулася в Кремінському будинку культури. Крім членів сім'ї, провести Дмитра в останню путь прийшли його побратими з 81-ї ОДШБр, жителі громади, представники обласної та місцевої влади, волонтери.

Дмитро народився в Донецькій області, але більшу частину життя прожив на Кремінщині. Навчався в Кремінський середній школі №3, мав дві вищі освіти. Службу за контрактом в Збройних Силах України проходив з 2015 року, спочатку в 25-й окремій Дніпропетровській повітряно-десантній бригаді.





Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай вручив родині загиблого воїна Знак пошани "Захиснику Луганщини".

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Дмитра Бухтіярова поховали в селі Стара Краснянка Кремінського міської ради, де зараз живуть його батьки.