СБУ провела обшуки у структурах, які були залучені до підготовки та ратифікації "харківських угод". ДОКУМЕНТ

Слідчі Головного слідчого управління СБУ провели обшуки в адміністративних будівлях органів влади, які були залучені до підготовки та ратифікації "харківських угод".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, обшуки проводилися з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Серед іншого, обшуки проводилися в:

Верховній Раді України, зокрема її комітетах;

Головному науково-експертному управлінні ВРУ;

Раді національної безпеки і оборони України;

Міністерстві закордонних справ України;

Кабінеті Міністрів України спільно з Державним бюро розслідувань.

Під час обшуків виявлено документи, які свідчать про те, що тодішнє керівництво держави, до підписання та прийняття вказаних документів, усвідомлювало їх наслідки.

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Зокрема, щодо збільшення кількості особового складу військових формувань та спеціальних служб Російської Федерації, які в подальшому брали участь в анексії Криму та завдання шкоди економічним інтересам.

СБУ проводить відповідні слідчі та процесуальні дії, дотримуючись усіх вимог чинного законодавства, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Усвідомлюючи підвищений інтерес суспільства до цієї справи, Служба регулярно інформуватиме громадськість про перебіг справи.







Нагадаємо, 12 березня Служба безпеки України порушила кримінальну справу за підготовку, підписання та ратифікацію Харківських угод. Розслідування почали за фактом державної зради. Раніше Рада нацбезпеки і оборони доручила СБУ перевірити обставини ратифікації Харківських угод українським парламентом. Цей документ передбачав продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року. Також СБУ доручили перевірити всіх депутатів 6-го скликання, які причетні до голосування за ратифікацію Харківських угод.

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