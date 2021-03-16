На Київщині попрощалися із загиблим воїном 54-го окремого розвідбату Олександром Пекуром. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 березня, в селі Гурівщина Бучацького району Київської області відбулася церемонія прощання зі старшим солдатом Олександром Пекуром, військовослужбовцем 54-го окремого розвідувального батальйону. Воїн загинув 12 березня в районі міста Мар'їнка Донецької області.

Про це йдеться на сторінці в фейсбук Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, в селі Гурівщина Бучацького району Київської області відбулася траурна церемонія - прощання із загиблим військовослужбовцем Олександром Пекуром, який загинув під час виконання бойового завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил. Життя Олександра обірвалося на спостережному посту від снайперської кулі", - сказано в повідомленні.





















Церемонія прощання відбулася за всіма військовими канонами: за участю почесної варти, військового оркестру, в пам'ять про полеглого воїна лунав військовий салют. Труна була вкрита Державним Прапором України.

В Олександра Пекура залишилися мати і брат.

Читайте також: Із загиблим на Донбасі воїном 54-го окремого розвідувального батальйону Олександром Пекуром попрощаються завтра на Київщині. ФОТО