Львівський бронетанковий завод модернізував партію танків для ЗСУ. ФОТО

Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод" передало Міністерству оборони України нову партію модернізованих танків Т-64 і Т-72.

Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому", до складу якого входить підприємство, інформує Цензор.НЕТ.

"Техніку передали в повній бойовій готовності. Вона обладнана найсучаснішими системами зв'язку і управління вогнем, приладами денного і нічного бачення, камерами заднього виду, системами постановки димових гранат і динамічним захистом від кумулятивних снарядів. Частина партії вже відвантажена в бойові підрозділи, решта - чекає цього", - розповів директор "Львівського бронетанкового заводу" Віктор Андрощук.

Він додав, що завод продовжує відправляти в зону ООС і в місця дислокації бронетехніки виїзні ремонтні бригади. За два місяці цього року вони відновили більш ніж десять бойових машин.

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Всього від початку 2021 року завод модернізував більше десяти машин Т-64 і Т-72. Замовлення виконано з випередженням термінів і в умовах обмеженого фінансування через відсутність державного оборонного замовлення на 2021.



