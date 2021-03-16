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Львівський бронетанковий завод модернізував партію танків для ЗСУ. ФОТО

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Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод" передало Міністерству оборони України нову партію модернізованих танків Т-64 і Т-72.

Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому", до складу якого входить підприємство, інформує Цензор.НЕТ.

"Техніку передали в повній бойовій готовності. Вона обладнана найсучаснішими системами зв'язку і управління вогнем, приладами денного і нічного бачення, камерами заднього виду, системами постановки димових гранат і динамічним захистом від кумулятивних снарядів. Частина партії вже відвантажена в бойові підрозділи, решта - чекає цього", - розповів директор "Львівського бронетанкового заводу" Віктор Андрощук.

Він додав, що завод продовжує відправляти в зону ООС і в місця дислокації бронетехніки виїзні ремонтні бригади. За два місяці цього року вони відновили більш ніж десять бойових машин.

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Всього від початку 2021 року завод модернізував більше десяти машин Т-64 і Т-72. Замовлення виконано з випередженням термінів і в умовах обмеженого фінансування через відсутність державного оборонного замовлення на 2021.

Львівський бронетанковий завод модернізував партію танків для ЗСУ 01
Львівський бронетанковий завод модернізував партію танків для ЗСУ 02

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Топ коментарі

  • Valery Greff
    Львовский бронетанковый завод модернизировал партию танков для ВСУ - Цензор.НЕТ 5985
  • Vlad Hof
    Зачем им танки? им "Дзвiн" новый нужен.600 млн прокакали, а волонтеры должны по стране собирать деньги
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Питання до зеленої плісняви-Де держзамовлення ???Хлопці гинуть ,без права дати відсіч ,через зелену гидоту !!!))
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