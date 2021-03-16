Аваков обговорив з прем'єр-міністром Катару співробітництво у військово-технічній сфері. ФОТО

Сьогодні, 16 березня, в рамках участі у Міжнародній виставці технологій внутрішньої національної безпеки і поліцейського обладнання "Milipol Qatar 2021", міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков провів двосторонню зустріч з прем‘єр-міністром, міністром внутрішніх справ Катару Шейхом Халідом бін Халіфом Аль Тані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Сторони обговорили співпрацю у поліцейській, економічній та військовій сферах в рамках підготовки до підписання двосторонніх угод під час державного візиту в Катар Президента України Володимира Зеленського у квітні.

"Наші двосторонні стосунки з Катаром мають великий потенціал. Ми наблизилися до підписання низки міждержавних угод, які, розраховуємо, будуть ратифіковані вже найближчим часом. У нас хороша взаємодія по військово-технічних поставках. Нещодавно катарська сторона купила українські ракети. Сподіваюся, це не остання взаємовигідна співпраця, адже Україна є одним зі світових лідерів в ракетобудуванні", - наголосив міністр внутрішніх справ.

Він відзначив важливість проведення цьогорічної виставки, організація якої відбувалася в непростих умовах через пандемію коронавірусу.

"Незважаючи на те, що ми уже вдруге на виставці в Катарі, завжди знаходимо для себе щось нове. Адже тут представлені світові тренди розвитку систем безпеки, - заявив Арсен Аваков під час відвідування Міжнародної виставки "Milipol Qatar 2021". - У складі нашої делегації представлені офіцери Національної поліції. Нас цікавлять внутрішні системи комп‘ютерного аналізу, які ми тут побачили".

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Нагадаємо, Катар став першою країною на Близькому Сході, з якою Україна переходить на безвізовий режим і посилює правоохоронну співпрацю. Раніше Україна і Катар підписали декларацію про поліцейське співробітництво.