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Шістьох рибалок віднесло на крижині в Київській області, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Київській області на крижині віднесло шістьох рибалок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"16 березня до оперативно-диспетчерської служби Переяславського району найшло повідомлення про те, що на річці Дніпро необхідно надати допомогу 6-ти рибалкам", - йдеться в повідомленні.

Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що 6 осіб, які займались риболовлею, перебувають на відколотій крижині та не в змозі самостійно дістатися берега.

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Рятувальники за допомогою човна доправили рибалок на берег.

Шістьох рибалок віднесло на крижині в Київській області, - ДСНС 01
Шістьох рибалок віднесло на крижині в Київській області, - ДСНС 02
Шістьох рибалок віднесло на крижині в Київській області, - ДСНС 03
Шістьох рибалок віднесло на крижині в Київській області, - ДСНС 04

Топ коментарі

  • abc123
    счета за спасение дятлам выставить, может поумнеют.
  • Антип61
    Зимой рыба кормила их, теперь их очередь кормить рыб.
  • Garry Grant
    Чего ради жизнью рискуют? Кильки на 10см? Ненормальный народ эти рыбаки.
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