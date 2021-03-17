Шістьох рибалок віднесло на крижині в Київській області, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Київській області на крижині віднесло шістьох рибалок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"16 березня до оперативно-диспетчерської служби Переяславського району найшло повідомлення про те, що на річці Дніпро необхідно надати допомогу 6-ти рибалкам", - йдеться в повідомленні.

Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що 6 осіб, які займались риболовлею, перебувають на відколотій крижині та не в змозі самостійно дістатися берега.

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Рятувальники за допомогою човна доправили рибалок на берег.







