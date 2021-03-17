Новини • Листування нардепів у Раді

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня. ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 17 березня, у Верховній Раді відбулося чергове пленарне засідання.

Народні депутати сьогодні продовжили розглядати поправки до законопроєкту про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин №2194.

За словами "слуги народу" Кравчук, "розгляд поправок до законопроєктів про землю може затягнутися до травня".

Тим часом, в Раді вже придумали спосіб "обдурити" сенсорну кнопку.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ:

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 01

Глава Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський (СН) в оточенні колег.

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 02

Кіра Рудик ("Голос") входить до сесійної зали.

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 03

Її зустрічають усміхнені Сергій Шахов ("Довіра") з колегою.

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 04
Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 05

Нестримні веселощі Шахова.

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 06
Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 07
Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 08

Два брати: Микола Стефанчук (СН) та Руслан Стефанчук (перший віцеспікер).

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 09

Микола Тищенко (СН)

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 10

Антон Яценко (позафракційний) і Михайло Новіков (СН).

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 11

Сергій Литвиненко (СН) та Роман Іванісов (позафракційний).

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 12

Ліза Богуцька (СН) та Олександр Мережко (СН).

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 13

Тим часом, Литвиненко і Іванісов продовжують свою бесіду.

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 14

Артур Герасимов ("ЄС") і Богдан Яременко (СН)

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 15
Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 16

Ігор Копитін (СН) перевіряє свої повідомлення.

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 17

Женя Зе надіслав Копитін мем з підписом: "Неможливо описати словами, те непередаване тепле почуття, коли їдеш бухати".

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 18
Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 19

Максим Ткаченко (СН) повісив свою маску на вухо.

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 20

Микола Сольський (СН) та Олег Кулініч ("Довіра").

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 21

Серйозний погляд Юлії Тимошенко ( "Батьківщина").

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 22

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський (СН) обговорює порушення повітряного простору України.

- Тепер сиди і думай, що це було провокація чи росіяни знову заблукали, - цікавиться Довженко Діма.

- Тупанув. Ми теж колись до них заліталі, - відповів Здебський.

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 23

Словесна перепалка "слуг народу" і депутатів ОПЗЖ мало не переросла у фізичне протистояння.

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 24

Тим часом Здебський вирішив перевірити фракційні чати.

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 25

Президія ВР: спікер Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук. Стефанчук розмовляє з Денисом Монастирським (СН).

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 26

Голосування "слуги народу" Михайла Радуцького.

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 27

Олександр Корнієнко (СН) розмовляє з колегою.

Нестримні веселощі Шахова, голосування Радуцького, погляд Тимошенко і пропозиція Семінського щодо цементного заводу, - день роботи ВР 17 березня 28

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський (СН, обраний по 205-му округу в Чернігівській області) обговорює якісь проєкти. Зокрема, він отримав повідомлення з пропозицією щодо будівництва цементного заводу.

"Добрий день. У мене є люди (теж турки), які 100% готові побудувати нам цементний завод. Тільки є умова, 10-15% потрібно свого капіталу. Потужність 2 млн тонн", - написав Семінський абонент "Хоменко Алндр Петр Новг Сев".

Зазначимо, що Хоменко Олександр Петрович згадується як обраний членом наглядової ради ЗАТ "Новгород-Сіверський завод будівельних матеріалів" в 2017 році терміном на 3 роки.

Фото: Цензор.НЕТ

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Для пенсов? Возможно.
    Еще бы различала деловой гардероб от пикникового ....
  • дмитрий иванов 527db324
    Веселуха, шептания, обнимашки, мемасики, чекание новостей в смартфоне, решалово, а вечерком в ресторан и по девочкам-мальчикам, не жизнь, а малина. В госпиталь к раненным солдатам когда последний раз ездили или никогда?
  • Artem Oskorbin
    Веселье Шахова - последствие перенесенной инфекции КОВИД 19. Он ее отрицал, а она ему мозг отшибла. Теперь веселится
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