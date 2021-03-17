У ЗСУ продемонстрували можливості унікальної снайперської гвинтівки "Нічний Хижак": дальність прицільного пострілу - 4 км. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ЗСУ продемонстрували можливості снайперської гвинтівки вітчизняної розробки "Нічний Хижак". Гвинтівка здатна вести прицільну стрільбу з відстані 4 кілометри.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє АрміяInform.

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Снайперська гвинтівка "Нічний Хижак", що розроблена у 2015 році, має калібр 14,5 мм під штатний кулеметний патрон 14,5х114. Максимальна дальність прицільного пострілу 4000 метрів, кучність пострілу від 1 до 1,5 кутових хвилин.

Зазначену гвинтівку планують серійно виготовляти на заводі "Маяк", який входить до складу ДК "Укроборонпром".

"Гвинтівка, або як її ще називають - "Піхотна гармата", оснащена саунд-модератором нового покоління, який, крім малого звуку пострілу, забезпечує плавний перехід кулі з умов внутрішньої до зовнішньої балістики. Віддача з цієї "гармати" менш ніж у гвинтівки калібру 7,62 мм і тому мінімально впливає на якість пострілу. Штатні кулі завдяки довжині ствола у 1330 мм мають початкову швидкість 1050 м/сек і без особливих проблем пробивають бронетранспортери, БМП, бронеавтомобілі, інженерні укріплення та броньовані гелікоптери. Завдяки винаходу українських зброярів – саунд-модератору нового покоління, який, крім всього, працює як балістичний холодильник, температура гвинтівки під час інтенсивного бою така ж, що і температура людського тіла. А це значно ускладнює її виявлення при відповідному маскуванні", - йдеться в повідомленні.

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Фото: АрміяІнформ