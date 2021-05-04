Протаранив паркан і перекинувся: 29-річний чоловік загинув у ДТП в Чернівецькій області. ФОТО

Сьогодні, 4 травня, в селі Коритне Вижницького району водій автомобіля Audi наїхав на паркан. В результаті ДТП водій легковика помер на місці події.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Попередньо правоохоронці з'ясували, що 29-річний водій автомобіля "Audi-80" не впорався з керуванням та допустив наїзд на паркан.

Від травм водій загинув на місці події.

Зараз слідчі поліції вирішують питання внесення відомостей про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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