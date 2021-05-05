Водій, перебуваючи під впливом наркотиків, врізався в дерево на Львівщині, загинула його дружина, - Нацполіція. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 4 травня близько 22.00 в селі Лагодів Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ-2109, 27-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом на узбіччі дороги. Внаслідок ДТП пасажирка "Лади", 32-річна дружина водія, від травм померла на місці події.
Під час медичного освідчення було встановлено, що водій керував транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння.
За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.
Водій "Лади" затриманий, незабаром суд обере йому запобіжний захід.
Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.