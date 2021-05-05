Ексчиновник оборонного концерну крав оптичні приціли, збитки становлять понад 500 тис. грн, - військова контррозвідка СБУ. ФОТО

Військова контррозвідка СБУ викрила на корупції колишнього заступника гендиректора одного з державних концернів оборонної сфери. Він підозрюється в привласненні комплектуючих до стрілецької зброї. Задокументовано збитки державі на суму понад 500 тис. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, високопосадовець налагодив механізм привласнення оптичних прицілів для збуту їх третім особам. Для реалізації оборудки комплектуючі, що отримували зі складу озброєння ЗСУ, учасники схеми оформлювали нібито для проведення ремонтних робіт.

Проте, фактично, ремонтні роботи елементів зброї не проводились, а комплектуючі привласнювались організатором схеми.

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Наразі ексвисокопосадовцю повідомлено про підозру за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Матеріали провадження скеровано до суду.



