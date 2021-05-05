Атовець смертельно поранив одного з шести нападників на його будинок у Тернопільській області, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

24-річному жителю села Глещава (Тернопільська область) інкримінують умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Тернопільщини.

Хлопець, захищаючись від нападу шістьох нетверезих однолітків, ножем травмував одного з них. Потерпілий, пробігши метрів триста, помер від втрати крові.

Інцидент стався 2 травня близько опівночі. Компанія з шести осіб приїхала в сусіднє село на дискотеку з Іванівки. В клубі підозрюваний зробив їм зауваження. Це не сподобалося хлопцям і вони вирішили розібратися з місцевим жителем. Останній, аби уникнути бійки, втік додому та закрився. Проте компанія з шести осіб прийшла вночі на його подвір'я. Вони вирвали дверні ручки та вибили двері. На момент хуліганства в будинку разом з хлопцем була мама. Він злякався за неї.

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Хлопець повідомив на лінію "102" про небажаних гостей і після цього відразу вийшов до дебоширів з ножем. Однак, коли почалася бійка, юнак випадково вдарив ножем одного з нападників. Поранення виявилося смертельним.

Підозрюваний у скоєному зізнався. На момент бійки він був тверезий. Хлопцеві оголосили підозру згідно зі статтею 118 КК. Суд обрав йому запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. Триває слідство.











