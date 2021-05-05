Найманці РФ обстріляли зі стрілецької зброї автомобіль наглядової групи, - СЦКК. ФОТОрепортаж

На тлі збільшення інтенсивності обстрілу на маріупольському напрямку, прагнучи зірвати системну роботу української сторони СЦКК, російські найманці вдалися до безпрецедентного порушення - обстріляли зі стрілецької зброї автомобіль наглядової групи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

"3 травня 2021 року, у кунзі автомобіля спостережної групи виявлено два вихідні кульові отвори, які стали наслідком обстрілу з кулемету калібру 7,62 мм.

В ході верифікації події встановлено, що автофургон зазнав пошкоджень під час обстрілу з боку окупантів, що був зафіксований близько 18:40 зі сторони тимчасово окупованої Ужівки у напрямку населеного пункту Водяне", - сказано в повідомленні.

У СЦКК зазначили, що це перший подібний факт з моменту дії заходів щодо всеосяжного режиму припинення вогню.

"Зазначене грубе порушення режиму припинення вогню є яскравим доказом небажання РФ припинити війну в Україні та свідчить про спроби подальшої ескалації збройного протистояння вздовж лінії розмежування сторін.

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За фактом порушення Українська сторона СЦКК зібрала відповідну доказову базу та направлено ноту на адресу СММ ОБСЄ", - сказано в повідомленні.















Фото: СЦКК/Facebook



