Обстріл найманцями РФ COVID-лікарні в Красногорівці: подробиці і наслідки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу найманцями РФ лікарні в Донецькій області, де надають допомогу хворим із COVID-19 і пневмоніями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН.

Ворожі важкі боєприпаси прилетіли і вибухнули на вулицях прифронтової Красногорівки 4 травня о 23:30. Відомо, що одна 120-мм міна, яку випустили бойовики, вибухнула між двома корпусами місцевої лікарні, але ближче до адміністративно-господарській будівлі прямо біля ґанку. Навпаки розташоване терапевтичне відділення, переобладнане під інфекційне. У ньому тепер велика частина пацієнтів, які хворі на COVID-19. До вечора вівторка в палатах на лікарняних ліжках і з кисневими масками на обличчях перебувало 38 хворих і медперсонал. Загалом, у двох корпусах було близько 60 осіб.

У двоповерховій споруді, з боку, де впала міна, навколо ґанку, вибуховою хвилею геть вибило шибки. Скалками, ніби гострою бритвою скосило, дерева. Частина скалок - побили цегляні стіни. Дісталося й одній з автівок невідкладної медичної допомоги, в якої розбите скло.

На щастя минулося без жертв, люди обійшлися переляком. Пацієнтів з COVID-19 не евакуйовували. Утім, після обстрілу, ймовірно, через хвилювання й стрес помер один із пацієнтів, який важко хворів на коронавірус.

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На місці зранку працювали сапери, поліцейські та військові. Обстежували територію довкола у пошуках боєприпасів, що можливо не здетонували. Шукали скалки, збираючи докази чергового військового злочину загарбників. Вираховували і напрямок, звідки саме стріляв ворог.

Окупанти одночасно били і по цивільному місту, і по позиціях українських військових. На позиціях українських армійців минулося без втрат.







Фото: ТСН