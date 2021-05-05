Блоковано діяльність міжнародного наркоугруповання, переправляли кокаїн з Латинської Америки в Україну і ЄС, - СБУ. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За попередніми даними слідства, контрабандний трафік організували учасники міжнародного злочинного угруповання. Зловмисники, через власну розгалужену мережу наркокур’єрів, перевозили кокаїн з однієї з країн Латинської Америки до нашої держави та Євросоюзу.
Упродовж 2020-2021 років співробітники СБУ затримали основних активних учасників наркогрупи.
Так, у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримано двох зловмисників на спробі контрабандного переправлення в Україну майже 1,5 кг кокаїну, який вони приховували в особистих речах.
У квітні співробітники СБУ затримали наркокур’єра, який намагався перевезти через держкордон нашої країни понад 1 кг кокаїну у кишково-шлунковому тракті.
На завершальному етапі спецоперації проведено 16 обшуків за місцями перебування учасників угруповання у Києві, а також у Київській та Вінницькій областях. У ході слідчих дій правоохоронці виявили:
- наркотичні засоби та психотропні речовини;
- обладнання для виготовлення брекетів з наркотиків;
- гроші, одержані злочинним шляхом;
- чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.
Через викриття і затримання "кур’єрів", співробітники СБУ задокументували причетність лідерів злочинного угруповання до міжнародного наркобізнесу.
У межах кримінального проводження, розпочатого слідчими органів безпеки за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.