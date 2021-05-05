Українська сторона СЦКК направила ОБСЄ ноту через обстріл "ковідної" лікарні в Красногорівці: РФ не потрібен мир в Україні. ФОТОрепортаж

Учора, 4 травня, найманці Кремля протягом години, починаючи з 21.25, вели вогонь з гранатометів, мінометів калібру 120 мм і БМП в напрямку населеного пункту Красногорівка. В результаті обстрілу було пошкоджено центральну лікарню, медичний автомобіль і навколишні будівлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву української сторони СЦКК, оприлюднене пресцентром штабу ООС.

Нагадується, що в момент обстрілу в лікарні перебувало 45 хворих на коронавірус. У будівлях повибивало шибки, пошкоджені лінії електропередач.

"На щастя, серед пацієнтів і лікарського персоналу ніхто не постраждав", - підкреслює українська сторона СЦКК.

"Зазначений обстріл об’єктів цивільної інфраструктури є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Цілеспрямовані обстріли населених пунктів дестабілізують обстановку поблизу лінії розмежування та наражають на небезпеку мирних мешканців. Російській Федерації не потрібен мир в Україні, вона робить все для продовження бойових дій та загострення ситуації на сході України" - випливає з повідомлення.

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Також наголошується, що за фактом порушення українська сторона СЦКК зібрала відповідну доказову базу і направила ноту на адресу керівника СММ ОБСЄ.

































Вчора, 4 травня, о 23.30, порушуючи всі норми гуманітарного права, російсько-терористичні війська здійснили обстріл Красногорівки. В результаті обстрілу пошкоджена лікарня. Крім цього, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу лікарні, в якій перебували пацієнти з коронавірусом і пневмонією в Красногорівці Донецької області. Подія кваліфіковано за частиною 1 статті 258 - терористичний акт.