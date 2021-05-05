Керівник оборонного концерну за $ 1 млн обіцяв віддати земельну ділянку підприємства, - СБУ. ФОТОрепортаж

Військова контррозвідка СБУ затримала на хабарі керівника регіональної філії одного з оборонних концернів України. За 1 млн доларів США зловмисник обіцяв незаконно передати високоліквідну земельну ділянку в центрі Одеси у власність регіональних бізнес-структур.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Керівника філії затримали на "гарячому" під час одержання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 40 тисяч доларів США.

Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Київським районним судом м. Одеси стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 20 млн гривень.

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