Новини Фото

Нелегальний реабілітаційний центр ліквідували в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

3 46011
Нелегальний реабілітаційний центр для нарко- та алкозалежних людей ліквідовано у Дніпровському районі Запоріжжя. Там насильно утримували 14 жителів Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Національної поліції в Запорізькій області, інформує Цензор.НЕТ.

Установа розміщувалась у будинку, який орендував місцевий житель. Дозвільних документів на реабілітацію у власника "центру" не було.

У приміщенні перебувало 14 "пацієнтів", яких утримували там насильно, в антисанітарних умовах, без належного медичного обслуговування. До них застосовувалося психологічне і фізичне насильство - вони залучалися до будівельних робіт і роботи на дачних ділянках.

Перебування одного "пацієнта" в нелегальній установі коштувало родичам 4-7 тис. грн на місяць. Їх знаходили, розміщуючи оголошення в Інтернеті.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), санкція якої передбачає позбавлення волі на 5-10 років.

Нелегальний реабілітаційний центр ліквідували в Запоріжжі 01
Нелегальний реабілітаційний центр ліквідували в Запоріжжі 02
Нелегальний реабілітаційний центр ліквідували в Запоріжжі 03
Нелегальний реабілітаційний центр ліквідували в Запоріжжі 04
Нелегальний реабілітаційний центр ліквідували в Запоріжжі 05
Нелегальний реабілітаційний центр ліквідували в Запоріжжі 06
Нелегальний реабілітаційний центр ліквідували в Запоріжжі 07

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Igor Zhadan
    Хочу бачити "антисанітарію"! поки що не бачу.
  • Zemych
    Легально ето сделать практически невозможно, там чуть ли не лицензия Минздрава нужна.
    Есть правда один вариант: надо зарегистрировать церкву.
    Тогда и с мусорами проблем не будет, и налогов не надо платить, и всё насилие будет считаться отправлением религиозных обрядов.
  • Amber
    Звісно , що наркомани не задоволені , що іх там утримують , але ж їх туди помістили родичі !
    Знаю одного знайомого , який знаходився рік тому в такому приватному закладі і вже трохи більше року не вживає оковиту!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини