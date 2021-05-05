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Двоє чоловіків у Києві вкрали у жителя столиці майже 5 млн грн, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Слідчі столичної поліції повідомили про підозру двом чоловікам, які відібрали у киянина майже 5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У поліцію зателефонував чоловік і повідомив, що на вулиці Євгена Харченка невідомі вдарили його і відібрали сумку, де було майже 5 млн гривень. На місце події негайно прибули співробітники кримінальної поліції і слідчо-оперативна група.

Потерпілий планував витратити гроші на купівлю квартири, але зловмисники про це дізналися і заздалегідь підготувалися до злочину. Вони чекали на чоловіка, а після скоєного зникли на авто.

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів і з'ясували маршрут руху транспортного засобу правопорушників. У результаті встановили місце перебування фігурантів і при силовій підтримці спецпідрозділу КОРД затримали їх у місті Одеса.

Затриманими виявилися жителі Києва та Одеської області, 1966 і 1977 років народження. Один із них раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Щоб приховати сліди злочину, вони навіть намагалися спалити свій автомобіль.

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Зараз чоловікам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Їм загрожує до тринадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Двоє чоловіків у Києві вкрали у жителя столиці майже 5 млн грн, - поліція 01
Двоє чоловіків у Києві вкрали у жителя столиці майже 5 млн грн, - поліція 02
Двоє чоловіків у Києві вкрали у жителя столиці майже 5 млн грн, - поліція 03
Двоє чоловіків у Києві вкрали у жителя столиці майже 5 млн грн, - поліція 04
Двоє чоловіків у Києві вкрали у жителя столиці майже 5 млн грн, - поліція 05

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Топ коментарі

  • Киевлянин Киевский
    Квартиру нельзя купить за 5 млн. наличных, только через банк. Обе стороны достойны друг друга.
  • Zemych
    кража есть скрьітое похищение майна граждан, грабеж есть открьітое похищение, а пробитие граждан с кулака по башке с последующим похищением имущества - ето вроде как должен бьіть разбой
  • Igor Lemke dd5e2437
    Я фігею з подібних баранів, на дворі 2021 рік(Карл!) вони бабло в ворках возять..)
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