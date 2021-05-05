П'яні українці у Польщі влаштували перегони з поліцією, а коли їхній автомобіль зупинили - намагалися втекти пішки. ФОТО

Водієві загрожує до 5 років за ґратами. П'яний був і він, і троє з чотирьох пасажирів.

Українців затримали в гміні Кодроб Радомського повіту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання radomsko24.pl.

Як розповіла речниця місцевої поліції Анета Влазовска, інцидент стався в неділю, 2 травня. Поліція побачила, що водій Volkswagen перевищив швидкість і проігнорував вимогу про зупинку, і кинулася за ним у погоню.

"Попри світлові і звукові сигнали поліцейських, водій Volkswagen спробував утекти. Така поведінка створювала загрозу для інших учасників дорожнього руху. Проїхавши кілька кілометрів, водій раптом зупинив транспортний засіб і люди, які їхали в авто, почали тікати пішки. Через кілька хвилин поліція затримала п'ятьох осіб віком від 24 до 31 року", - розповіла прессекретарка поліції.

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Польські правоохоронці затримали водія і чотирьох пасажирів - трьох чоловіків і жінку. Всі, крім жінки, були п'яні.

З'ясувалося, що машина належить 25-річному громадянину України. Він визнав свою провину, і тепер може сісти у в'язницю на 5 років.