Новини Фото

П'яні українці у Польщі влаштували перегони з поліцією, а коли їхній автомобіль зупинили - намагалися втекти пішки. ФОТО

9 96231
Водієві загрожує до 5 років за ґратами. П'яний був і він, і троє з чотирьох пасажирів.

Українців затримали в гміні Кодроб Радомського повіту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання radomsko24.pl.

Як розповіла речниця місцевої поліції Анета Влазовска, інцидент стався в неділю, 2 травня. Поліція побачила, що водій Volkswagen перевищив швидкість і проігнорував вимогу про зупинку, і кинулася за ним у погоню.

"Попри світлові і звукові сигнали поліцейських, водій Volkswagen спробував утекти. Така поведінка створювала загрозу для інших учасників дорожнього руху. Проїхавши кілька кілометрів, водій раптом зупинив транспортний засіб і люди, які їхали в авто, почали тікати пішки. Через кілька хвилин поліція затримала п'ятьох осіб віком від 24 до 31 року", - розповіла прессекретарка поліції.

Читайте також: 23% українців хотіли б змінити країну проживання, - опитування Liberty Report. ІНФОГРАФІКА

Польські правоохоронці затримали водія і чотирьох пасажирів - трьох чоловіків і жінку. Всі, крім жінки, були п'яні.

З'ясувалося, що машина належить 25-річному громадянину України. Він визнав свою провину, і тепер може сісти у в'язницю на 5 років.

Пяні українці у Польщі влаштували перегони з поліцією, а коли їхній автомобіль зупинили - намагалися втекти пішки 01

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Димитрий CrimeaBandera
    Так буханоідам і треба.
  • Artem Oskorbin
    Жаль, что у нас так жестко за "пьяную езду" не наказывают.
  • Владимир Иванов 9dd278a7
    Вот наши-придурки, ведут себя там так, как у себя дома? Не катит это! Мы привыкли со своим уставом лезть в чужой монастырь! Никакой скромности, никакого уважения ни к окружающим, ни к Закону. Вот к примеру, едем в Польше, все в масках, проезжаем границу, и тут в Украине всем всё пофиг-никаких масок, включая пограничный пост. Так было в прошлом году, уверен, что сейчас так же! Это национальная расхлябанность, разгильдяйство, доставшиеся от совка, с которой люди и бороться не пытаются! Учитесь, горе-туристы или горе-заробитчане на своих ошибках (кстати, умный учится на чужих).
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини