П'яні українці у Польщі влаштували перегони з поліцією, а коли їхній автомобіль зупинили - намагалися втекти пішки. ФОТО
Українців затримали в гміні Кодроб Радомського повіту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання radomsko24.pl.
Як розповіла речниця місцевої поліції Анета Влазовска, інцидент стався в неділю, 2 травня. Поліція побачила, що водій Volkswagen перевищив швидкість і проігнорував вимогу про зупинку, і кинулася за ним у погоню.
"Попри світлові і звукові сигнали поліцейських, водій Volkswagen спробував утекти. Така поведінка створювала загрозу для інших учасників дорожнього руху. Проїхавши кілька кілометрів, водій раптом зупинив транспортний засіб і люди, які їхали в авто, почали тікати пішки. Через кілька хвилин поліція затримала п'ятьох осіб віком від 24 до 31 року", - розповіла прессекретарка поліції.
Польські правоохоронці затримали водія і чотирьох пасажирів - трьох чоловіків і жінку. Всі, крім жінки, були п'яні.
З'ясувалося, що машина належить 25-річному громадянину України. Він визнав свою провину, і тепер може сісти у в'язницю на 5 років.