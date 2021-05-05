Персональні дані 32 млн українців двоє братів продавали на базарі. ФОТО

Чоловіки отримали від чиновників і співробітників банків інформацію з різних баз даних і продавали її на ринку під виглядом продажу комп'ютерних ігор.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"На початку 2021 року двоє чоловіків (рідні брати), вступивши в змову з працівниками банківських установ і державних органів, отримали від них інформацію про понад 32 млн громадян України з різних баз даних з метою подальшого її збуту зацікавленим особам. Надалі, працюючи на одному зі столичних ринків, підозрювані під виглядом продажу комп'ютерних ігор збували отриману інформацію про громадян", - сказано в повідомленні.

Під час обшуків у братів вилучили ноутбуки, 5 жорстких дисків, 10 флеш-накопичувачів, 8 карт пам'яті, телефони і понад 50 оптичних дисків.

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Братам повідомлено про підозру за фактом збуту конфіденційної інформації з баз даних. Їм загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. Одного з них відправили під домашній арешт, другому запобіжний захід ще не обрали.

Зараз слідчі встановлюють коло причетних до злочину осіб.



