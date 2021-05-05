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Персональні дані 32 млн українців двоє братів продавали на базарі. ФОТО

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Чоловіки отримали від чиновників і співробітників банків інформацію з різних баз даних і продавали її на ринку під виглядом продажу комп'ютерних ігор.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"На початку 2021 року двоє чоловіків (рідні брати), вступивши в змову з працівниками банківських установ і державних органів, отримали від них інформацію про понад 32 млн громадян України з різних баз даних з метою подальшого її збуту зацікавленим особам. Надалі, працюючи на одному зі столичних ринків, підозрювані під виглядом продажу комп'ютерних ігор збували отриману інформацію про громадян", - сказано в повідомленні.

Під час обшуків у братів вилучили ноутбуки, 5 жорстких дисків, 10 флеш-накопичувачів, 8 карт пам'яті, телефони і понад 50 оптичних дисків.

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Братам повідомлено про підозру за фактом збуту конфіденційної інформації з баз даних. Їм загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. Одного з них відправили під домашній арешт, другому запобіжний захід ще не обрали.

Зараз слідчі встановлюють коло причетних до злочину осіб.

Персональні дані 32 млн українців двоє братів продавали на базарі 01
Персональні дані 32 млн українців двоє братів продавали на базарі 02

Топ коментарі

  • IgorYakovlevich
    В лучшем (для пострадавших) случае - получали бы спам, в худшем - попали бы на деньги. Теперь нужно в студию список отличившихся банков.
  • Bodalux
    Зедебіло-діджіталізатори допрацюються до того, що на ринках будуть продавати бази з пероснальними даними громадян України, але вже з паспортами, водійськими правами і всім решта.
  • Беларусь
    Ого, как в Украине работают работники банковских учреждений и государственных органов, сдают почти всю Украину, при Алексеевиче такого не было, точно.

    Персональные данные 32 млн украинцев двое братьев продавали на базаре - Цензор.НЕТ 4723
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