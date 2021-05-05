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Найманці РФ вистрілили протитанковою керованою ракетою в бік житлового сектора Попасної, викликавши локальну пожежу, - ОТУ "Північ". ФОТОрепортаж

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Найманці РФ вистрілили з ПТУР у напрямку житлового сектора Попасної, що спричинило пожежу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОТУ "Північ".

Найманці РФ вистрілили протитанковою керованою ракетою в бік житлового сектора Попасної, викликавши локальну пожежу, - ОТУ Північ 01

"Сьогодні поблизу населеного пункту Попасна незаконні збройні формування здійснили постріл протитанковою керованою ракетою, яка розірвалася поблизу громадянського сектора і викликала локальну пожежу, яка могла зруйнувати об'єкти критичної інфраструктури. На щастя, серед цивільного населення ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні.

Найманці РФ вистрілили протитанковою керованою ракетою в бік житлового сектора Попасної, викликавши локальну пожежу, - ОТУ Північ 02
Найманці РФ вистрілили протитанковою керованою ракетою в бік житлового сектора Попасної, викликавши локальну пожежу, - ОТУ Північ 03
Найманці РФ вистрілили протитанковою керованою ракетою в бік житлового сектора Попасної, викликавши локальну пожежу, - ОТУ Північ 04

В даний час пожежу локалізували військовослужбовці однієї з механізованих бригад.

Найманці РФ вистрілили протитанковою керованою ракетою в бік житлового сектора Попасної, викликавши локальну пожежу, - ОТУ Північ 05

В ОТУ "Північ" зазначають, що такі дії російських окупантів укотре підтверджують, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і наражає на небезпеку цивільне населення. Стосовно дій збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    А що наш головнокомандувач зробить ?
    Ніц.
  • NonCFist
    А он вообще не наш!
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Перестанет стрелять.
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