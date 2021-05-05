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На Одещині під час патрулювання перекинувся човен із чотирма прикордонниками, одного досі шукають. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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В Одеській області під час патрулювання кордону перекинувся човен із чотирма прикордонниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Сьогодні близько 16-ї години на озері Тудоров перекинувся катер, на якому патрулювали кордон четверо військовослужбовців Держприкордонслужби.

Троє військовослужбовців дісталися до суші, одного з них побратим фактично витягнув на собі. Всі врятовані переохолодилися, один зазнав травми ніг. Зараз їм надається необхідна допомога. Пошуки ще одного прикордонника тривають", - сказано в повідомленні.

На Одещині під час патрулювання перекинувся човен із чотирма прикордонниками, одного досі шукають 01

До пошуків залучено прикордонників прилеглих підрозділів, співробітників сектора водної поліції Одеського районного управління, ДСНС, рибалок. Також ведуться пошуки з повітря. Для цього залучено гелікоптер Одеської авіаескадрильї Держприкордонслужби. Працюють водолази ДСНС.

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На Одещині під час патрулювання перекинувся човен із чотирма прикордонниками, одного досі шукають 02
На Одещині під час патрулювання перекинувся човен із чотирма прикордонниками, одного досі шукають 03

"Обставини, за якими сталася надзвичайна подія, з'ясовуються. Поінформовано органи прокуратури і призначено службове розслідування", - Зазначили в ДПСУ.

На Одещині під час патрулювання перекинувся човен із чотирма прикордонниками, одного досі шукають 04

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Топ коментарі

  • Дмитро Піталов
    Такой мотор да на таком корыте... Жаль хлопца... Как они там вчетвером вообще помещались?
  • ПП Уксусов
    Да уж...Пограничники на ЭТОМ куролесят?
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  • denis robb
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