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Автомобіль врізався в паркан в Одесі і загорівся, водій загинув на місці, - поліція. ФОТО

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У Суворовському районі Одеси автомобіль зайнявся при зіткненні з бетонним парканом, у результаті водій загинув, двох пасажирів доставлено в лікарню.

Про це повідомили в пресслужбі Управління патрульної поліції в Одеській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Водій автомобіля Chevrolet Aveo, рухаючись вулицею Отамана Головатого з боку Ярмаркової площі, за попередньою інформацією, не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав за межі проїжджої частини і врізався в бетонну огорожу", - повідомили в поліції.

Водій загинув на місці аварії. У лікарню доставлено двох пасажирів.

Автомобіль врізався в паркан в Одесі і загорівся, водій загинув на місці, - поліція 01

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Топ коментарі

  • Тарапунька
    Да ну и хрен с ним. Чи й не новость, чи й не потеря?Туда ему и дорога......"не можешь срать- не мучай жопу".
  • Andrey Shpansky
    Вроде как упоминания о том, что трезвость оправдьівает совершенно безголовое превьішение скорости нет не только в статье, но и в ПДР тем более.
  • Старый Столяр
    Высокая скорость делает естественный отбор более качественным и быстрым.
    И несёт опасность не только пассажирам которые доверили свою жизнь водителю, но и случайным прохожим.
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