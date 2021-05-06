Окупанти готуються святкувати День перемоги: на репетиції параду в Севастополі не дотримувалися карантинних обмежень. ФОТОрепортаж

У центрі Севастополя 5 травня провели другу репетицію військового параду. Учасники заходу були без масок, карантинні обмеження не дотримувалися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

На вулиці Леніна і площі Нахімова зібрали важку техніку, військовослужбовців, учнів кадетського училища і спеціалізованих класів. Військові пройшли традиційним маршрутом параду на проспекті Нахімова. Під час проходженні хором виконували пісні про Севастополь, війну і перемогу.

На вулиці Леніна організували місце збору військової техніки. Вивели артилерію, бронемашини, системи залпового вогню, ракетні комплекси. Озброєння прикрасили символікою в кольорах георгіївської стрічки.

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Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, чекаючи своєї черги на проходження, військові мили техніку посеред вулиці Леніна. Для цього в провулку розмістили армійську водовозку з декількома кранами. Змиви з техніки разом з пально-мастильними матеріалами стікали на асфальт.

На репетицію прийшло подивитися кілька сотень жителів. На час репетиції параду в центрі міста перекрили рух транспорту.

Міноборони Росії планує провести 9 травня паради в трьох містах Криму.

Раніше повідомлялося, що в Москву для тренувань і подальшої участі в параді 9 травня із Севастополя відправили 450 курсантів місцевого вищого військово-морського училища ім. Нахімова.

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У лютому в Міноборони Росії повідомляли, що понад дві тисячі військовослужбовців Чорноморського флоту Росії вакцинують проти коронавірусу до параду 9 травня, який також відбуватиметься в Криму.











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