Новини Фото

Чиновники "Укрзалізниці" на Харківщині привласнювали зарплату неіснуючих працівників, - СБУ. ФОТО

7 50312
СБУ блокувала схему розкрадання бюджетних грошей у семи структурних підрозділах АТ "Укрзалізниця", розташованих у Харківській області. Учасники схеми привласнювали кошти держпідприємства через безпідставне нарахування заробітних плат та інших соцвиплат. За попередніми оцінками, держава зазнала збитків майже на 1 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Слідство встановило, що незаконний механізм організували декілька посадовців структурних підрозділів регіональної філії "Південна залізниця". Встановлено, що чиновники нараховували зарплату працівникам, які, фактично, не перебували на робочих місцях. Для цього учасники оборудки вносили недостовірні відомості до табелів обліку робочого часу, а також оформлювали фіктивні лікарняні. Нараховану за час перебування у "відпустці" зарплату працівники мали віддавати посадовцям.

Під час обшуків робочих місць учасників оборудки правоохоронці виявили магнітні носії інформації, комп’ютерну техніку, документи та чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

У межах кримінального провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії. Вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру.

Також дивіться: Керівник оборонного концерну за $ 1 млн обіцяв віддати земельну ділянку підприємства, - СБУ. ФОТОрепортаж

Чиновники Укрзалізниці на Харківщині привласнювали зарплату неіснуючих працівників, - СБУ 01
Чиновники Укрзалізниці на Харківщині привласнювали зарплату неіснуючих працівників, - СБУ 02

Топ коментарі

  • Federico Fellini
    Мертвые души - классическая схема воровства,работает во всех без исключениях госконторах.
  • Serge Coalminer 94e34c80
    Все єто копейки Вот если бы копнули институм профзаболеваний на Саксаганского в Киеве..вот там миллиарды уходят на липовые регрессы..а хатынки вокруг Киева растут...Но это никому не надо..Хотела министр здравохранения ..которая на лисапеде и с рукзаком прикрыть эту кормушку..но спрут растянулся по все стране..особенно по угольной промышленности
  • Federico Fellini
    Про такое я не знал,оказывается шакалы везде имеются.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини