Кулеба проводить зустріч із Блінкеном. ФОТО
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Глава МЗС України Дмитро Кулеба розпочав зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який перебуває з офіційним візитом в Україні.
Про це Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Важливо, що мій колега та друг Ентоні Блінкен здійснює перший візит у цю частину Європи саме до України. Зміцнення взаємодії України і США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі - це внесок у безпеку та успіх наших держав і всього євроатлантичного простору", - зазначив Кулеба.
Про деталі переговорів політиків наразі не повідомляється.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен проводить європейське турне, під час якого відбувся його візит до Великої Британії для участі у зустрічі G7, а також в Україну. Напередодні вночі він прибув в Україну.
З офіційною програмою візиту Блінкена до Києва можна ознайомитися за посиланням.