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Кулеба проводить зустріч із Блінкеном. ФОТО

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба розпочав зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який перебуває з офіційним візитом в Україні.

Про це Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Важливо, що мій колега та друг Ентоні Блінкен здійснює перший візит у цю частину Європи саме до України. Зміцнення взаємодії України і США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі - це внесок у безпеку та успіх наших держав і всього євроатлантичного простору", - зазначив Кулеба.

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Про деталі переговорів політиків наразі не повідомляється.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен проводить європейське турне, під час якого відбувся його візит до Великої Британії для участі у зустрічі G7, а також в Україну. Напередодні вночі він прибув в Україну.

З офіційною програмою візиту Блінкена до Києва можна ознайомитися за посиланням.

Також читайте: Візит Блінкена до України: Держдеп оприлюднив офіційну програму зустрічей

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Блінкен вже зустрівся з Порошенко.
    У Зєлі десь номер 8.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Цікаво, що з Порошенком Блінкен і Нуланд вже зустрілися. 😁 І Порошенко передав Блінкіну у письмовій формі на декількох аркушах детально розписані "подвиги" Зєлжнского і його команди з коментарями і зауваженнями самого Порошенка. 😊 Цікаво, що на Цензорі про це - ні одного слова. 😁
  • Plushka
    Шестой его пожизненный номер
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