На Харківщині затримали перевізників, які нелегально переправляли людей і платили "податки" окупантам на Донбасі. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.
Нелегальний бізнес організував громадянин України, який разом зі спільниками, порушуючи вимоги чинного законодавства України, здійснював пасажиро-вантажні перевезення з України через територію РФ до тимчасово окупованих територій України та зворотно. При цьому, за оперативною інформацією, зловмисники платили "податки і збори" до "бюджету" російської окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій частині Донеччини.
За результатами проведення комплексу слідчих та розшукових заходів, у межах кримінального провадження за ст. 258-3 ККУ "Створення терористичної групи чи терористичної організації", внесеного до ЄРДР за матеріалами співробітників оперативно-розшукового підрозділу Харківського прикордонного загону, правоохоронці задокументували протиправну діяльність фігурантів та зібрали необхідну доказову базу.
"Сьогодні, реалізовуючи наявні дані, спільною міжвідомчою групою у складі оперативників Харківського прикордонного загону та співробітників СВ УСБУ у Дніпропетровській області, за процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області та силової підтримки бійців спецпідрозділу ДПСУ ДОЗОР, в пункті пропуску "Гоптівка" виявлено два транспортних засоби марки "Опель". Ними фігуранти кримінального провадження незаконно перемістили через державний кордон України в закритому пункті пропуску "Новоазовськ" 15 пасажирів", - йдеться в повідомленні.
Наразі, за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, громадянам загрожує адміністративна відповідальність, а організатору незаконного бізнесу та його спільникам кримінальна.
Тривають невідкладні слідчі дії.