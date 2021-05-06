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Хотів продати комуністичний прапор з Леніним: СБУ затримала мешканця Львівщини за заборонену символіку. ФОТОрепортаж

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СБУ викрила чоловіка, який напередодні 8 травня поширював комуністичну символіку на Львівщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Управління СБУ у Львівській області у Facebook

Служба безпеки України викрила мешканця Львівської області, який продавав стяг комуністичного тоталітарного режиму напередодні Дня пам’яті та примирення.

"Символіка із зображенням одного з ініціаторів та організаторів червоного терору, могла бути використана під час публічних акцій і стати "яблуком розбрату" та розпалити ворожнечу", - йдеться в повідомленні.

Хотів продати комуністичний прапор з Леніним: СБУ затримала мешканця Львівщини за заборонену символіку 01

Правоохоронці задокументували зловмисника в момент збуту забороненої символіки.

Наразі йому готується повідомлення про підозру за ч.1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

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Викриття проводились оперативниками СБУ у Львівській області спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Золочівської окружної прокуратури.

Хотів продати комуністичний прапор з Леніним: СБУ затримала мешканця Львівщини за заборонену символіку 02
Хотів продати комуністичний прапор з Леніним: СБУ затримала мешканця Львівщини за заборонену символіку 03
Хотів продати комуністичний прапор з Леніним: СБУ затримала мешканця Львівщини за заборонену символіку 04
Фото: СБУ/Facebook

Хотів продати комуністичний прапор з Леніним: СБУ затримала мешканця Львівщини за заборонену символіку 05

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Топ коментарі

  • Sopko Tom
    когда кива ходит в шапке с советской символикой то это норм

    а тут прям нарушитель
  • Bodalux
    Якщо він продавав як антикваріат, то які можуть бути порушення. Зберігання, колекціонування чи продаж для колекціонерів не може бути кримінальним злочином взагалі.
    Предмети часів другої світової війни є колекційними без обмежень, звичайно не стосується зброї.
    У нас тепер СБУ під керуванням клоуна займається суцільню хірньою, то дівчат за веб-трансляції арештовують, то чоловіків за продаж гральних карт з фоточками, то тепер взялися затримувати за продаж цього сміття.
  • Alexey Poltorak
    "СБУ разоблачила"..."Распространял"...

    СБУ-шники, вам заняться больше нечем, что ли?
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