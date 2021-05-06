Хотів продати комуністичний прапор з Леніним: СБУ затримала мешканця Львівщини за заборонену символіку. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Управління СБУ у Львівській області у Facebook
Служба безпеки України викрила мешканця Львівської області, який продавав стяг комуністичного тоталітарного режиму напередодні Дня пам’яті та примирення.
"Символіка із зображенням одного з ініціаторів та організаторів червоного терору, могла бути використана під час публічних акцій і стати "яблуком розбрату" та розпалити ворожнечу", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці задокументували зловмисника в момент збуту забороненої символіки.
Наразі йому готується повідомлення про підозру за ч.1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).
Викриття проводились оперативниками СБУ у Львівській області спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Золочівської окружної прокуратури.