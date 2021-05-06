Зеленський розпочав робочу зустріч з Блінкеном. ФОТО

Розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена, який перебуває з офіційним візитом в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Для мене особисто й для України дуже приємно й це честь – приймати делегацію Сполучених Штатів Америки, нашого стратегічного партнера, на такому високому рівні. Це дуже важливо насамперед для українського народу, для нашої незалежності й суверенітету, який, починаючи з 2014 року, США підтримують, і ми вдячні вам за цю підтримку", – зазначив Володимир Зеленський, вітаючи Ентоні Блінкена у Києві.

Після завершення переговорів глава держави та Держсекретар США коротко поспілкуються з представниками ЗМІ. У межах візиту Ентоні Блінкен також зустрінеться з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та іншими офіційними особами.

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