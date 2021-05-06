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Спільні інтереси України та США - це фундамент для розвитку стратегічного партнерства, - Шмигаль за підсумками зустрічі з Блінкеном. ФОТО

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розцінює візит державного секретаря США Ентоні Блінкена як прояв підтримки і високого рівня українсько-американських відносин, і наголошує на можливості розвитку міждержавного партнерства на базі спільних інтересів обох країн.

Про це Шмигаль написав у своєму мікроблозі в соцмережі Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Радий особистій зустрічі з Ентоні Блінкеном. Візит в Україну - це прояв надійної підтримки та високого рівня наших відносин. Спільні інтереси України і США є надійним фундаментом для подальшого розвитку стратегічного партнерства", - заявив Шмигаль.

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Спільні інтереси України та США - це фундамент для розвитку стратегічного партнерства, - Шмигаль за підсумками зустрічі з Блінкеном 01
Спільні інтереси України та США - це фундамент для розвитку стратегічного партнерства, - Шмигаль за підсумками зустрічі з Блінкеном 02

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    А Блинкен знает, что у Андрея Елдака позывной Козырь и он агент кремля? Совместные интересы Украины и США это фундамент для развития стратегического партнерства, - Шмыгаль по итогам встречи с Блинкеном - Цензор.НЕТ 1916
  • Герхард
    Это же тот самый Шмыгаль, который накануне положил болт на Закон и Право, ликвидируя на один день набсовет Нафтогаза для увольнения Коболева?
  • Envoy
    Это правильно , это хорошо . Раша уже давится собственным ядом .
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