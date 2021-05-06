Очільники МЗС Бельгії, Нідерландів і Люксембургу прибули з візитом на Донбас. ФОТОрепортаж
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В Україні з візитом перебувають міністри закордонних справ Бельгії, Нідерландів і Люксембургу - Софі Вільмес, Стеф Блок і Жан Ассельборн. Вони вирушили на Донбас.
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Бондар у Twitter, передає Цензор.НЕТ
"А ми на Схід ... З трьома главами МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембургу", - написав він.
Пізніше він повідомив, що для глав МЗС Бельгії, Люксембургу та Нідерландів керівництво Луганської обласної військово-цивільної адміністрації провели брифінг щодо ситуації в зоні ООС.