Нацгвардія отримала 3-й вертоліт Airbus Н-225 французького виробництва, - МВС. ФОТОрепортаж

6 травня Національна гвардія отримала третій гелікоптер Airbus Н-225 французького виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Повідомляється, що сьогодні, 6 травня, до Києва прибув третій вертоліт Airbus Н-225 французького виробництва, який поставляється в Національну гвардію України в рамках розвитку Єдиної системи авіаційної безпеки та захисту Міністерства внутрішніх справ України.

До кінця цього року авіація Національної гвардії має поповнитися ще 4-ма вертольотами французької компанії.

"Станом на сьогодні Нацгвардія вже має у своєму арсеналі 3 сучасні повітряні судна, пілоти яких пройшли теоретичне і практичне навчання у своїх колег у Франції. Всього в планах НГУ розширити парк до 12 вертольотів, які будуть використовуватися для оперативного переміщення особового складу на великі відстані для виконання певних завдань, евакуації хворих і поранених, здійснення пошуково-рятувальних заходів", - зазначив командувач НГУ генерал-полковник Микола Балан.









Як раніше зазначив глава МВС України Арсен Аваков, Єдина система авіаційної безпеки і захисту МВС України стане третім за потужністю в Європі після Франції та Німеччини.

"Українські рятувальники, гвардійці і поліцейські будуть одними з перших використовувати передові вертольоти. Головна мета цього проєкту - забезпечити правоохоронців сучасною технікою для виконання їх завдань. Цей проєкт - яскравий приклад ефективної співпраці між Європейським Союзом і Україною і беззаперечно величезний стрибок у технічному забезпеченні підрозділів МВС і Нацгвардії зокрема", - сказано в повідомленні.