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Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни. ФОТО

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На честь святкування Дня перемоги 9 травня в Росії підготували виставу, під час якого школярів змусили зображати надгробні пам'ятники загиблих червоноармійців.

Знімок, який це підтверджує, опублікував російський блогер Рустем Адагамов, інформує Цензор.НЕТ.

Судячи з фотографії, вистава відбувалася в актовій залі. Сцена прикрашена плакатом до 9 травня. Дев'ять дітей стоять на колінах, опустивши голови на підлогу, і тримають над собою шматки тканини з іменами і датами життя солдатів, які загинули під час Другої світової війни.

Де і коли саме було зроблено знімок, блогер не вказав.

"Хтось має зупинити це безумство. Країна зовсім здуріла", - прокоментував Адагамов.

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Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни 01

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  • Игорь Монахов
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  • Jimmy Hill
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  • aleks kyb
    Хорошо. Мордой в пол. Пусть учатся любить великого кормчего Вову Пу.
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