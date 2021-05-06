Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни. ФОТО
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На честь святкування Дня перемоги 9 травня в Росії підготували виставу, під час якого школярів змусили зображати надгробні пам'ятники загиблих червоноармійців.
Знімок, який це підтверджує, опублікував російський блогер Рустем Адагамов, інформує Цензор.НЕТ.
Судячи з фотографії, вистава відбувалася в актовій залі. Сцена прикрашена плакатом до 9 травня. Дев'ять дітей стоять на колінах, опустивши голови на підлогу, і тримають над собою шматки тканини з іменами і датами життя солдатів, які загинули під час Другої світової війни.
Де і коли саме було зроблено знімок, блогер не вказав.
"Хтось має зупинити це безумство. Країна зовсім здуріла", - прокоментував Адагамов.