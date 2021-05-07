Аварійний міст через річку Снов на Чернігівщині капітально відремонтують до кінця року, - ОДА. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Чернігівської ОДА.
Дослідження показало, що міст перебуває в аварійному стані й існує ризик його руйнування. Під час перевірки фахівці виявили руйнування частин моста і тріщини на несучих конструкціях.
Залізобетонний міст через річку Снов протяжністю 270,5 метрів побудовано ще 1976 року.
Капітальний ремонт, проведений у межах президентської програми "Велике будівництво", передбачатиме ремонт проміжних і крайніх опор, монтаж прогонової будови, влаштування мостового полотна, шару гідроізоляції, деформаційних швів, асфальтобетонного покриття, влаштування тротуарів, системи водовідведення, освітлення і ремонт підходів до моста.
Зазначається, що річка Снов - одне з найпопулярніших місць для літнього відпочинку на Чернігівщині. Тому міст відіграє важливу роль у туристичній сфері. Дорога також пов'язує низку адміністративних центрів Чернігівської області. Нею проходить транспорт аграрних і лісозаготівельних підприємств, міжнародний транзит, легкові авто, пасажирські і шкільні автобуси.
Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко розповів, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.