Аварійний міст через річку Снов на Чернігівщині капітально відремонтують до кінця року, - ОДА. ФОТОрепортаж

На час ремонту моста через річку Снов на Чернігівщині побудують об'їзну дорогу. Ремонт моста триватиме до кінця 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Чернігівської ОДА.

Дослідження показало, що міст перебуває в аварійному стані й існує ризик його руйнування. Під час перевірки фахівці виявили руйнування частин моста і тріщини на несучих конструкціях.

Залізобетонний міст через річку Снов протяжністю 270,5 метрів побудовано ще 1976 року.

Капітальний ремонт, проведений у межах президентської програми "Велике будівництво", передбачатиме ремонт проміжних і крайніх опор, монтаж прогонової будови, влаштування мостового полотна, шару гідроізоляції, деформаційних швів, асфальтобетонного покриття, влаштування тротуарів, системи водовідведення, освітлення і ремонт підходів до моста.

Зазначається, що річка Снов - одне з найпопулярніших місць для літнього відпочинку на Чернігівщині. Тому міст відіграє важливу роль у туристичній сфері. Дорога також пов'язує низку адміністративних центрів Чернігівської області. Нею проходить транспорт аграрних і лісозаготівельних підприємств, міжнародний транзит, легкові авто, пасажирські і шкільні автобуси.

Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко розповів, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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