Чоловік напоїв 9-річного хлопчика горілкою на Одещині, дитину доставили до лікарні. ФОТОрепортаж
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На Одещині в місті Чорноморськ чоловік напоїв 9-річного хлопчика горілкою. Дитину в стані сильного алкогольного сп'яніння доставили до лікарні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє "Муніципальна варта" Чорноморської міської ради.
"Повідомили про чоловіка, який напоїв малолітню дитину горілкою на парковці міського пляжу. Після встановлення місця знаходження чоловіка з дитиною, група швидкого реагування Муніципальної варти з'ясувала, що хлопчик 9 років перебуває у стані сильного алкогольного сп'яніння", - йдеться в повідомленні.
Дитину негайно доставлено до приймального відділення Чорноморської лікарні, чоловіка до Одеського районного управління поліції №2.
Деталі з'ясовуються.