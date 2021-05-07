Поліція на Вінниччині перекрила канал постачання наркотиків у місця позбавлення волі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції.
Під час документування чергового злочину поліцейські затримали автомобіль зловмисників неподалік виправної колонії.
В автомобілі слідчі вилучили наркотичні засоби та спеціальні пристрої, за допомогою яких вони перекидали їх на територію установи виконання покарань.
За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, в ході оперативної розробки, проведеної спільно з працівниками Управлінням стратегічних розслідувань та співробітниками міжрегіонального управління з питань виконання покарань Міністерства юстиції поблизу виправної колонії поліцейські затримали автомобіль, на якому пересувались зловмисники.
Під час огляду їхньої автівки поліцейські вилучили поліетиленовий пакет з канабісом, SIM-картки, банківські картки та гроші.
Крім того, наркотичні речовини та пристрої, за допомогою яких зловмисники перекидали наркотики засудженим, вилучені під час обшуків за місцем проживання затриманих.
Речові докази направлено на експертизу.
Під час документування злочинної діяльності групи працівники поліції зафіксували приблизно десять фактів перекидання наркотичних засобів на територію установи виконання покарань.
За наявною оперативною інформацією, канал постачання наркотичних речовин засудженим координував "смотрящий" та його довірена особа. Вони розподіляли їх серед ув’язнених.
У місцях позбавлення волі поліцейські провели санкціоновані обшуки, під час яких у засуджених вилучили наркотичні засоби, мобільні телефони, SIM-картки, планшет.
Зловмисники затримані в процесуальному порядку та перебувіають в ізоляторі тимчасового тримання. Їм оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Документування злочинної діяльності групи здійснюється в межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без). За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.