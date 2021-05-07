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Суддя Байбалова, яка розглядає справу судді Майдану Ластовки, забороняла знімати і відмовилася погоджувати дати засідань. Як гадаєте - чи буде цей процес об'єктивним? - адвокат Маселко. ФОТО

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Адвокат Роман Маселко має сумніви в об'єктивності розгляду суддею Ларисою Байбаловою справи щодо судді Майдану Неллі Ластовки.

Про це пише у Facebook адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Деснянському суді відбулось перше засідання за обвинуваченням ексголови Дніпровського суду Неллі Ластовки. У часи Майдану вона засуджувала невинних за поїздку до Межигіря Януковича. Тепер вона підсудна за ст. 340 КК (перешкоджання мирним зібранням).

Ластовка не прийшла, бо її адвокати мають інше засідання.

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Суддя Лариса Байбалова (на фото) почала з фрази "а чого ви мене знімаєте, я забороняю". Правда коли я попросив повторити заборону після початку засідання і на камеру - змовчала.

Потім визначила дату наступного засідання. Мене навіть не запитала, чи така дата підходить. Коли я звернув увагу, що у мене на цей час інше засідання відреагувала питанням - "а хто ви такий ?".

До речі, я хоч і надав документи, засідання суддя провела без встановлення осіб, а одразу відклала його.

Отже з першого засідання суддя проявила своє яскраве ставлення до потерпілих.

Як думаєте - чи буде цей процес обєктивним?

Наступне засідання 27.05 о 12:00", - розповів Маселко.

Суддя Байбалова, яка розглядає справу судді Майдану Ластовки, забороняла знімати і відмовилася погоджувати дати засідань. Як гадаєте - чи буде цей процес обєктивним? - адвокат Маселко 01
Суддя Байбалова, яка розглядає справу судді Майдану Ластовки, забороняла знімати і відмовилася погоджувати дати засідань. Як гадаєте - чи буде цей процес обєктивним? - адвокат Маселко 02

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Судья Байбалова, рассматривающая дело судьи Майдана Ластовки, запрещала снимать и отказалась согласовывать даты заседаний. Как думаете - будет этот процесс объективным? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 8101
  • Михаил Дужик
    Они этот курс еще дома начинают проходить под руководством родителей. У нас же эта профессия потомственная.
  • Підлога Маккартні
    Нада запилить статуэтку фемиды с этой женщиной вместо этого древнегреческого фуфла:
    Судья Байбалова, рассматривающая дело судьи Майдана Ластовки, запрещала снимать и отказалась согласовывать даты заседаний. Как думаете - будет этот процесс объективным? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 2328
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