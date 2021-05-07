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ДБР відкрило кримінальне провадження через смерть рятувальника під час стрибків з парашутом у Ніжині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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ТУ ДБР у Києві відкрило кримінальне провадження за фактом загибелі 6 травня, під час проведення планових стрибків з парашутом, інструктора-рятувальника спеціального авіаційного загону ДСНС України в Ніжині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, стрибки виконували 10 службовців ДСНС з висоти 150 метрів з вертольота Мі-8МТ. Під час виконання стрибку в інструктора-рятувальника виникли проблеми із повноцінним розкриттям куполу парашуту, внаслідок чого чоловік загинув.

Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 416 КК України – порушення правил польотів або підготовки до них.

ДБР відкрило кримінальне провадження через смерть рятувальника під час стрибків з парашутом у Ніжині 01

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, встановлюються особи, відповідальні за організацію польотів, а також за проведення відповідних інструктажів.

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Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська обласна прокуратура.

ДБР відкрило кримінальне провадження через смерть рятувальника під час стрибків з парашутом у Ніжині 02
ДБР відкрило кримінальне провадження через смерть рятувальника під час стрибків з парашутом у Ніжині 03
ДБР відкрило кримінальне провадження через смерть рятувальника під час стрибків з парашутом у Ніжині 04

ДБР відкрило кримінальне провадження через смерть рятувальника під час стрибків з парашутом у Ніжині 05
ДБР відкрило кримінальне провадження через смерть рятувальника під час стрибків з парашутом у Ніжині 05
Фото: сайт ДБР

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Топ коментарі

  • Володимир Миколаєць
    Мінімально допустима висота десантування із десантного борта (літака) - 200 м.
    У цю висоту дЕсант вписується якраз так, що трисекундної затримки розкриття (польоту на стабілізаторі) немає, тільки встигає наповнитися купол і ривок, одразу земля під ногами. Запаска при такому стрибку не потрібна: її ніколи розкрити.
    Із вертушки стрибати не доводилось, але 150 м - це якась стрьомна висота десантування з парашутом.
  • Антип61
    Перехльост стропи через купол - не таке вже і рідкісне явище, і буває навіть при ретельній укладці. А от висота в 150 м шансів використати запасний парашут не дає.
  • Антип61
    Зі звичайними парашутими (а ля совок) - близько 700 м, а мегакруті джамперські - там порядку 30 (світовий рекорд 26, якщо не помиляюся. )
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