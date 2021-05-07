СБУ затримала чиновника ОТГ: за 2,6 млн грн обіцяв передати в приватну власність землі Київщини. ФОТОрепортаж
Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі СБ України, в ході досудового слідства встановлено, що посадові особи незаконно отримали 1,5 га земель пайового фонду.
Потім, вимагаючи гроші, вони намагалися передати ці ділянки у приватну власність – під особисте селянське господарство.
Правоохоронці затримали усіх фігурантів одразу після передачі через посередника чергового траншу - 800 тис. гривень. Раніше правоохоронці задокументували одержання зловмисниками ще 280 тис. грн. "авансу".
Наразі усім фігурантам оголошено про підозру за ч. 2,4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.
Заходи із викриття протиправної діяльності проводились Головним управлінням СБУ в м.Київ та Київській області спільно зі слідчими ГУ Нацполіції у Київській області та за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.