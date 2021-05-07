Новини Фото

Будівництво найвищої підпірної стінки України завершується на Закарпатті, - ОДА. ФОТОрепортаж

21 02511
Роботи зі створення найвищої підпірної стінки в Україні на трасі державного значення Н-09 Мукачеве - Рахів - Івано-Франківськ - Львів у Закарпатській області наближаються до завершення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Закарпатській ОДА.

"Тепер село Круглий у Рахівському районі буде відомою точкою на карті українських доріг, адже саме тут побудували найвищу підпірну стінку країни. ... Ця конструкція буде 6 м у висоту і 200 м у довжину. Вона захищатиме дорожнє полотно з боку річки", - заявив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

Зазначається, що будівництво стіни в рамках президентської програми "Велике будівництво" зробило можливим розширення дороги до 8 м та облаштування узбіччя. Ця споруда дасть змогу зберегти дорогу в складних гірських умовах: з одного боку траси розташований високий берег 8-10 м, з іншого - крута гора. На цій ділянці часто сходять снігові лавини, а під час повеней рівень води в річці може досягати 5 м.

Крім того, на Рахівщині триває будівництво інших трьох підпірних стінок. Після їх спорудження розпочнеться відновлення дорожнього полотна.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що вся мережа доріг між містами, за яку відповідає Укравтодор, може бути відновлена ​​до кінця 2023 року.

Читайте також: На Тернопільщині розпочалося бетонування моста через річку Серет, - ОДА

Будівництво найвищої підпірної стінки України завершується на Закарпатті, - ОДА 01
Будівництво найвищої підпірної стінки України завершується на Закарпатті, - ОДА 02
Будівництво найвищої підпірної стінки України завершується на Закарпатті, - ОДА 03

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Привет
    Круто....забор построили...а понтов будто бы на Марс слетали..
  • Алекс Мышкевич
    це так раніше було, при Баризі-Мародьоре, а при ЗЄльоном - будь-яка цеглина, то вже

    "Большая стройка" Строительство самой высокой подпорной стенки Украины завершается на Закарпатье, - ОГА - Цензор.НЕТ 1525
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Самой высокой и самой дорогой, надеюсь?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини