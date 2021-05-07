Будівництво найвищої підпірної стінки України завершується на Закарпатті, - ОДА. ФОТОрепортаж

Роботи зі створення найвищої підпірної стінки в Україні на трасі державного значення Н-09 Мукачеве - Рахів - Івано-Франківськ - Львів у Закарпатській області наближаються до завершення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Закарпатській ОДА.

"Тепер село Круглий у Рахівському районі буде відомою точкою на карті українських доріг, адже саме тут побудували найвищу підпірну стінку країни. ... Ця конструкція буде 6 м у висоту і 200 м у довжину. Вона захищатиме дорожнє полотно з боку річки", - заявив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

Зазначається, що будівництво стіни в рамках президентської програми "Велике будівництво" зробило можливим розширення дороги до 8 м та облаштування узбіччя. Ця споруда дасть змогу зберегти дорогу в складних гірських умовах: з одного боку траси розташований високий берег 8-10 м, з іншого - крута гора. На цій ділянці часто сходять снігові лавини, а під час повеней рівень води в річці може досягати 5 м.

Крім того, на Рахівщині триває будівництво інших трьох підпірних стінок. Після їх спорудження розпочнеться відновлення дорожнього полотна.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що вся мережа доріг між містами, за яку відповідає Укравтодор, може бути відновлена ​​до кінця 2023 року.

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