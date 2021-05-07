МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
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Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Це і є реформи?
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Єжелі чоловік вчоний, то лише вперед...
МЗС РФ уповноважений заявити...
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Невелика істерика
Урок закінчено?
Несподівано
Збіг?
- Це сироти
"Плюси" СССР
Зародження путінізму
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