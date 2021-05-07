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МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, "плюси" СРСР. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

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Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, плюси СРСР. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Це і є реформи?

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗМІ опублікували рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі

МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, плюси СРСР. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Єжелі чоловік вчоний, то лише вперед...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запевнив Блінкена в активному впровадженні реформ в Україні: Не розумію, що таке відкат назад, зазвичай я йду лише вперед

МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, плюси СРСР. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

МЗС РФ уповноважений заявити...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запад не может "смириться с очевидными успехами российской экономики", - Захарова

МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, плюси СРСР. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Невелика істерика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку"

МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, плюси СРСР. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Урок закінчено?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен застосував до відносин з Україною підхід "жорсткої любові", - Washington Post

МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, плюси СРСР. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Несподівано

МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, плюси СРСР. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Збіг?

МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, плюси СРСР. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

- Це сироти

МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, плюси СРСР. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

"Плюси" СССР

МЗС РФ уповноважений заявити, реформатор, плюси СРСР. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Зародження путінізму

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Топ коментарі

  • Артм Воронцов
    вот вам настоящая фотожаба!
    Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9811
  • Топ Ган
    ...к шестой - "внезапно" Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5829
    Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9437
  • Перехватчик
    Мид РФ уполномочен заявить, реформатор, "плюсы" СССР. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1363
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