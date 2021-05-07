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Фігурант "справи Сенцова" Чирній повернувся в Україну. ФОТО

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Політв'язень Олексій Чирній повернувся 7 травня в Україну з Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написала заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Наш Олексій Чирній повертається додому. Щойно почула голос Олексія по телефону. Це була його перша розмова українською мовою за сім років. Сім років російських в'язниць у Магадані, Москві і Батайську", - зазначила вона.

Джапарова нагадала, що Чирній кримчанин, український вчений, викладач військової історії Сімферопольського інституту культури, кандидат історичних наук.

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Фігурант справи Сенцова Чирній повернувся в Україну 01
Фігурант справи Сенцова Чирній повернувся в Україну 02

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    З поверненням !
  • Дмитрий Шкицкий
    Почему он то!? Того они сразу отпустили после нужных показаний. Даже сажать особо не стали. Вроде, Афанасьев фамилия того кто дал показания на Сенцова. Или какая-то похожая, но что-то типа того...
    А этот парень 7лет строгача оттрубил по Магаданам и прочим Воркутам...
  • Фрол Медвепут d1caba8f
    Сподіваюсь, що у притомному стані і доброму гуморі. А не так, як повернулася "Гадя" Савченко.
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