Фігурант "справи Сенцова" Чирній повернувся в Україну. ФОТО

Політв'язень Олексій Чирній повернувся 7 травня в Україну з Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написала заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Наш Олексій Чирній повертається додому. Щойно почула голос Олексія по телефону. Це була його перша розмова українською мовою за сім років. Сім років російських в'язниць у Магадані, Москві і Батайську", - зазначила вона.

Джапарова нагадала, що Чирній кримчанин, український вчений, викладач військової історії Сімферопольського інституту культури, кандидат історичних наук.

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