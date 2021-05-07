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Житель Харківщини викопав на городі 163 снаряди часів Другої світової війни. ФОТО

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Артснаряди та мінометні міни були закопані в землю буквально за 20 метрів від будинку чоловіка.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

Житель с. Миронівка Біляївської ОТГ копав землю в городі і побачив ящик з 50-міліметровими мінометними мінами. Чоловік одразу звернувся до рятувальників. Ті приїхали на виклик і підтвердили, що виявлене - справді мінометні міни.

"Піротехніки Міжрегіонального центру, які прибули на місце, провели обстеження прилеглої території і нарахували там 163 одиниці боєприпасів: 10 арт-снарядів діаметром 45 мм, і 153 мінометні міни діаметром 50 мм", - сказано в повідомленні рятувальників.

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Всі знайдені в городі боєприпаси співробітники ДСНС вивезли і підірвали в безпечному місці.

Житель Харківщини викопав на городі 163 снаряди часів Другої світової війни 01
Житель Харківщини викопав на городі 163 снаряди часів Другої світової війни 02
Житель Харківщини викопав на городі 163 снаряди часів Другої світової війни 03
Житель Харківщини викопав на городі 163 снаряди часів Другої світової війни 04

Топ коментарі

  • ПП Уксусов
    Охренеть, находочка!...
  • Igr 44
    судя по калибрам это немецкие боеприпасы. Качество упаковки и сохранности на высоте.
  • рихард зомби
    Гарно, що не став колупати.
    І чому би їх не повернути власнику в обмін на нові?
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