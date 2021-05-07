Житель Харківщини викопав на городі 163 снаряди часів Другої світової війни. ФОТО

Артснаряди та мінометні міни були закопані в землю буквально за 20 метрів від будинку чоловіка.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

Житель с. Миронівка Біляївської ОТГ копав землю в городі і побачив ящик з 50-міліметровими мінометними мінами. Чоловік одразу звернувся до рятувальників. Ті приїхали на виклик і підтвердили, що виявлене - справді мінометні міни.

"Піротехніки Міжрегіонального центру, які прибули на місце, провели обстеження прилеглої території і нарахували там 163 одиниці боєприпасів: 10 арт-снарядів діаметром 45 мм, і 153 мінометні міни діаметром 50 мм", - сказано в повідомленні рятувальників.

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Всі знайдені в городі боєприпаси співробітники ДСНС вивезли і підірвали в безпечному місці.







