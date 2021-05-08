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Від початку місяця сили ООС збили два безпілотники російських терористів. ФОТОрепортаж

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З 1 до 8 травня включно в районі проведення операції Об'єднаних сил військовослужбовці збили безпілотні літальні апарати російсько-окупаційних військ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Від початку поточного року спостерігається значне збільшення кількості застосування російсько-окупаційними військами безпілотних літальних апаратів. Метою таких дій є проведення повітряної розвідки, видача цілевказань, коригування вогню, дистанційне мінування місцевості, а також скидання вибухових пристроїв. Підрозділи ЗС України, які залучені до виконання завдань у районі ООС, здійснюють активну і успішну боротьбу з БПЛА противника", - наголошується в повідомленні.

За інформацією штабу, тільки від початку травня 2021 року військовослужбовці ООС збили два такі літальні апарати.

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У повідомленні сказано: "Перший такий випадок стався 3 травня на Світлодарському напрямку, неподалік селища Новолуганське. Збитий безпілотник був переобладнаний для скидання боєприпасів і здійснення дистанційного мінування. Він містив компоненти, вироблені на підприємствах військового призначення Російської Федерації".

"6 травня на Маріупольському напрямку, поблизу селища Гранітне, безпілотник противника вів повітряну розвідку, був пригнічений засобами РЕБ і збитий вогнем із стрілецької зброї. Як виявилося, цей БПЛА типу "Тахіон", що виготовляється ТОВ "Іжмаш - Безпілотні системи" РФ. Він перебуває на озброєнні сухопутних військ держави-агресора", - наголошується в інформації.

У пресцентрі штабу ООС наголосили, що зафіксовані факти є прямими і неспростовними доказами російської військової агресії проти України. Також зазначені БПЛА будуть використані як доказ причетності Росії до військового конфлікту на сході України.

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Від початку місяця сили ООС збили два безпілотники російських терористів 01
Від початку місяця сили ООС збили два безпілотники російських терористів 02
Від початку місяця сили ООС збили два безпілотники російських терористів 03
Від початку місяця сили ООС збили два безпілотники російських терористів 04
Від початку місяця сили ООС збили два безпілотники російських терористів 05
Від початку місяця сили ООС збили два безпілотники російських терористів 06
Від початку місяця сили ООС збили два безпілотники російських терористів 07
Від початку місяця сили ООС збили два безпілотники російських терористів 08
Від початку місяця сили ООС збили два безпілотники російських терористів 09
Від початку місяця сили ООС збили два безпілотники російських терористів 10

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